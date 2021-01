Una festa in un'abitazione privata con una quindicina di giovani che si sono ritrovati per una cena in compagnia. Esattamente come se fosse un tranquillo sabato sera e il Covid un brutto ricordo. A far scoppiare il caso a Jesolo è stato un video postato nei social su Instagram per qualche minuto. Subito è scattata la segnalazione al Comando della Polizia locale che ha avviato le indagini ma senza riuscire a individuare l'abitazione. Il video, infatti, è rimasto visibile per pochissimi minuti, dopodiché è stato cancellato dalla rete, con molta probabilità dagli stessi autori per evitare di essere identificati e sanzionati. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti si sarebbe trattato un gruppo di ragazzi tra i quindici e i sedici anni riunitesi nella casa di un amico per una pizza in compagnia. Troppo poco però per riuscire a identificarli. A rimanere è però l'indignazione degli agenti, ormai da mesi impegnati in una lunga serie di controlli. E anche per questo ieri pomeriggio il comandante Claudio Vanin ha condannato pubblicamente l'episodio, lanciando l'ennesimo appello a tenere comportamenti responsabili. «Nella serata di sabato spiega Vanin nei social è girato soltanto per qualche minuto un video con una quindicina di giovani che si sono ritrovati in una casa privata a far festa e mangiare una pizza in compagnia. Purtroppo non abbiamo avuto le informazioni necessarie per capire quale era l'abitazione per fare il controllo». Ma in ogni caso il comandante ha voluto lanciare un appello al rispetto delle regole. «Non stupiamoci se dalla prossima settimana passeremo in zona rossa dice ancora Vanin e non stupiamoci nemmeno se i contagi aumentano progressivamente, visti certi episodi non c'è nulla da stupirsi. Nel caso specifico non capisco nemmeno i genitori dove fossero e che cultura e che educazione al rispetto delle regole insegnino ai loro figli».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA