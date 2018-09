Ragazzi nella loro solitudine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EDITORIA JUNIORPORDENONE Matthew Corbin ha 12 anni e un disturbo ossessivo compulsivo che lo porta a temere i germi, disinfettare tutto e vivere recluso nella sua cameretta. La situazione gli permette di osservare tutto quello che succede nel vicinato dalla finestra della stanza, come James Stewart nel film di Htchcock La finestra sul cortile. E come nel famoso film, viene coinvolto suo malgrado in un giallo: la scomparsa del piccolo figlio dei vicini di casa. La storia di Matthew è raccontata ne L'imprevedibile caso del bambino alla...