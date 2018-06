Raffica di incidenti con feriti, traffico in tilt in autostrada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SITUAZIONEUDINE Purtroppo ieri su strade e autostrade in Friuli si sono registrati diversi incidenti, con persone rimaste ferite in modo più o meno grave. Al mattino, verso le 8, in A23, nel tratto compreso tra il confine con l'Austria e Tarvisio Sud, in direzione di Udine, un incidente ha coinvolto sei vetture all'interno della galleria Spartiacque, con l'inevitabile formazione di code. Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone, pare in modo non grave, portate in ospedale a Tolmezzo. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le...