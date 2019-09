CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Raffaella IanualeIl primo aprile scorso sono andati a prelevarlo all'asilo. Non era un pesce d'aprile, era tutto terribilmente vero. I servizi sociali hanno preso il bambino e lo hanno dato in affido ad una famiglia. Su ordine del Tribunale dei minori di Venezia a causa della tossicodipendenza della mamma. Ma in questa storia c'è anche una giovane nonna che si è sempre presa cura del nipotino consapevole dei gravi problemi della figlia. Da quel giorno non ha più visto il piccolo, che una settimana fa ha compiuto cinque anni. Avrebbe voluto...