Sabato avrebbe dovuto inaugurare la consueta Fiera del Radioamatore, proprio in questa data Pordenone Fiere ha deciso di organizzare la prima fiera virtuale che si svolgerà interamente online su Facebook e YouTube in diretta.

Dalle 14.30 alle 18.30 del 25 aprile infatti ci sarà il grande incontro organizzato in collaborazione con la sezione di Pordenone dell'Associazione radioamatori italiani e il supporto di FvgTech e MacPremium. Durante la grande trasmissione streaming si susseguiranno tantissimi ospiti fra cui il presidente nazionale Ari Vincenzo Favata, il referente presso il Mise Daniele Taliani, il vice presidente onorario dei Radioamatori Americani Bruce Frahm, il presidente Ari Pn Franco Milan, il presidente comitato regionale Giovanni Giol, il delegato comitato regionale Giulio Zanon, il responsabile comunicazione Ari Pn Paolo Garbin, l'esperto di comunicazioni spaziali Roberto Gerolin. A moderare questa fiera virtuale sarà Gabriele Gobbo responsabile digital marketing di Radioamatore Fiera. Per queste 4 ore di diretta, a cui sarà possibile sintonizzarsi con qualsiasi dispositivo fra smartphone, tablet, computer e smart Tv via YouTube o Facebook, la scaletta è ricca di appuntamenti. Chiunque si collegherà potrà partecipare attivamente all'evento da casa raccontando le propri esperienze e facendo domande e osservazioni in diretta che poi saranno letti e a cui verrà data risposta in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA