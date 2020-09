IL BOLLETTINO

TRIESTE Più di 4mila tamponi (4.227 per la precisione) in sole 24 ore. Il boom dei test ha permesso al sistema di prevenzione di rintracciare 29 contagi in più nella giornata di ieri in regione. Martedì erano stati venti su circa duemila tamponi. A fronte di un raddoppio degli esami, quindi, non c'è stato un raddoppio dei contagi, ma solo una fisiologica lieve crescita. In Terapia intensiva ci sono tre pazienti, mentre sono 22 (in calo) le persone ricoverate nei reparti diversi dalla Rianimazione. Dal 1 maggio al 31 agosto in regione sono stati eseguiti 263.233 tamponi su 121.321 persone. Ecco il dettaglio mese per mese: maggio 66.794 (Gorizia 6.504, Pordenone 8.883, Trieste 16.274, Udine 30.357, fuori regione 4.776); giugno 59.335 (Gorizia 6.222, Pordenone 8080, Trieste 13.258, Udine 27.130, fuori regione 4.645); luglio 62.796 (Gorizia 5.795, Pordenone 6.875, Trieste 15.006, Udine 28.598, fuori regione 6.522); agosto 74.308 (Gorizia 6.450, Pordenone 9.314, Trieste 18.846, Udine 31.424, fuori regione 8.274). Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 617 (due più di martedì). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 22 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Sono stati rilevati 29 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.210: 1.550 a Trieste, 1.354 a Udine, 941 a Pordenone e 352 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.244, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 587. A Porcia (Pn), si ferma il contagio all'Electrolux: negativi tutti i test eseguiti ieri sui colleghi dei due operai infetti.

