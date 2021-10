Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FRONTE DEL COMUNEBELLUNO Qualcuno senza green pass di certo c'è, ma ci sono anche lavoratori che si sono resi disponibili per straordinari. Il presidente di Bellunum, Davide Lucicesare, assicura «Non salteremo giornate di raccolta, non ce ne sarà bisogno perché la società è organizzata in modo tale da far fronte ad ogni emergenza». Oggi è il giorno della conta e si saprà quanti sono, effettivamente, i dipendenti della società...