Rabbia Tudor: «Andiamo a Verona per rialzarci»

A Verona contro l'Hellas non si può sbagliare. A questo punto, dopo tre sconfitte di fila, anche un punto potrebbe essere stretto all'Udinese. Lo ha detto chiaramente Igor Tudor nella conferenza stampa della vigilia: «Mi sta bene tornare subito in campo vista la situazione che si è creata dopo il passo falso don il Brescia, ma l'avversario è tosto, difficile da affrontare e sta attraversando un buon momento. Abbiamo la possibilità di rialzarci subito, ed è un'occasione che va sfruttata». In quello che il tecnico croato ha definito il...