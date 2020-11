LE CATEGORIE

PORDENONE «Gli esercenti, gli imprenditori della ristorazione e i commercianti non ce la fanno davvero più a stare dietro a questo caos. È la confusione più totale, come si fa a lavorare così? Fino a oggi pomeriggio (ieri, ndr) eravamo tutti convinti che dovesse scattare l'ordinanza del governatore Fedriga con alcuni giusti e condivisi inasprimenti per evitare gli assembramenti. Ora veniamo improvvisamente catapultati nella zona arancione e bar e ristoranti dovranno di fatto andare in lockdown. Per l'incapacità di punire chi sgarrava non osservando le regole la si fa pagare a un'intera categoria. E, credetemi, non ci sarà ristoro che tenga. Con questo caos si va incontro alla rivolta della gente». Sono le 19 di una lunga giornata in cui si sono susseguite le notizie più diverse. Il presidente di Confcommercio Pordenone è un fiume in piena. Sta cercando di fare da ponte informativo tra la Regione e i molti associati e operatori economici che chiedono cosa devono fare. «Ma è difficile capire bene quello che succederà per le diverse categorie del commercio. La rabbia e tanta, si sta facendo strada l'esasperazione», aggiunge il presidente dei commercianti che conosce bene l'economia locale fatta di molte famiglie che vedono da mesi traballare le proprie attività».

I NUOVI DIVIETI

Il passaggio - da domani - a zona arancione per bar e ristoranti, pizzeria caffetteria significa chiusura totale sette giorni su sette. Resta solo la possibilità della consegna a domicilio. I negozi - tranne i centri commerciali nei fine settimana per i quali è prevista la chiusura - potranno rimanere aperti, ma con una rigorosa serie di limitazioni a cominciare dall'ingresso di un solo cliente per volta. «Di fatto per la ristorazione e per i bar siamo al lockdown. Si è bloccato un intero comparto del paese - insiste Marchiori - perché non si è agito bene e in tempo con i controlli. Andavano punti, anzi massacrati - aggiunge il rappresentate della categoria - quegli operatori che non si sono comportati correttamente. E che hanno contribuito alle scene che abbiamo visto nel fine settimana. Bisognava intervenire subito e con pugno di ferro. Troppo facile - insiste - intervenire ora punendo tutti. Anche chi si è comportato bene e ha fatto i salti mortali per mantenere la sua attività». Poi la riflessione del leader di Confcommercio si fa preoccupata e amara: «Così facendo si mette veramente a rischio un sistema e una filiera. Alla fine conteremo le attività economiche morte. E chi arriverà poi a speculare su un'economia in ginocchio se non la criminalità organizzata? Per questo dico che si sta dando un assist proprio alla malavita. Mentre a pagare sarà un intero comparto».

L'APPELLO

Critico e preoccupato anche Marco Zoratti, vicepresidente regionale di Confesercenti: «Con grande rammarico, apprendiamo che il Friuli Venezia Giulia è diventato zona arancione. Gli sforzi e le iniziative presi dalla Regione per evitare questo declassamento non hanno sortito i risultati sperati. Purtroppo i pubblici esercizi: bar, ristoranti, osterie, caffetterie sono nuovamente i più colpiti. Vigileremo a questo punto sulle tempistiche dei ristori, auspicando che i versamenti avvengano in tempo breve, così come promesso dal Governo e dalla Regione. Dal canto nostro abbiamo già iniziato lo screening per valutare la buona gestione dei versamenti a favore delle aziende. Detto questo, mi sento di fare un appello ai colleghi commercianti ed esercenti: non molliamo proprio ora, ma teniamo duro per ripartire quando avremo domato il coronavirus».

