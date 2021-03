Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TURISMOVENEZIA - «Concorrenza sleale dal Governo, nei nostri confronti una grande beffa».Pasqua al chiuso e niente vacanze in Italia, dal centro storico alla costa cresce la rabbia degli albergatori. Il problema è tutto legato alla possibilità di andare in vacanza all'estero, mentre in Italia continuano ad essere vietati gli spostamenti, eccetto per i proprietari delle seconde case. Addirittura sarà possibile muoversi tra regioni rosse...