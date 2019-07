CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Quindicimila biglietti venduti (e mille rimborsati a causa delle defezioni di alcuni artisti), quattro palcoscenici installati e duecento agenti in azione per garantire la sicurezza e la viabilità nell'area del Parco di San Giuliano. È tutto pronto per l'edizione zero dell'Home Venice Festival, l'evento musicale la cui formula è stata sperimentata negli anni scorsi a Treviso e che da oggi a domenica terrà banco al parco. Completati i lavori di cablaggio, funzionali ad altre manifestazioni in futuro, si attende ora il pubblico che, grazie...