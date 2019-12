Quindici vite spezzate in soli sei mesi nel Sandonatese è strage continua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PRECEDENTIUn anno maledetto. Tante, troppe vite spezzate in provincia. Con un centro del dolore ben definito, la zona del Sandonatese. E' qui che negli ultimi sei mesi, dal 14 giugno a ieri, si è concentrata una lunga serie di incidenti stradali che ha provocato 15 vittime. Il sangue versato sulle strade è quasi sempre di ragazzi poco più che ventenni, morti al termine di serate che dovevano essere ricordate come dei momenti di festa e che invece si sono trasformate in dramma. Esattamente come accaduto nella notte tra sabato e domenica,...