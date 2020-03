L'EMERGENZA CONTINUA

PORDENONE Un aumento di quindici casi di positività al coronavirus in pochissime ore in Friuli Venezia Giulia. A ieri sera i pazienti che in regione erano stati contagiati risultavano essere 57. Mentre nella serata di sabato si erano fermati a 42. Un dato emerge su tutti: la stragrande maggioranza dei nuovi casi - quattordici su quindici - è stata registrata a Trieste. Non è da escludere - anche se in questo senso non ci sono conferme ufficiali - che alcuni dei casi possano essere legati ai tamponi eseguiti dopo il decesso, avvenuto sabato scorso, dell'anziana di 87 anni proprio in una struttura per anziani della città di Trieste. Mentre un nuovo caso si è registrato a Udine che passa così da 23 a 24 contagiati. Anche in questa circostanza non è chiaro se il nuovo caso sia da legare al contagio avvenuto nel Comune di Remanzacco o in un'altra situazione. Nessun nuovo caso, invece, nel Friuli occidentale. A Pordenone restano - per ora - i due casi emersi nel pomeriggio di sabato.

CASI A PORDENONE

In realtà l'Azienda sanitaria segue solo il caso del cinquantenne di Valvasone Arzene, che si trova a casa (era stato dimesso dall'ospedale udinese) e le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Mentre il secondo contagiato risulta avere sì la residenza a Pordenone ma di fatto è domiciliato a Udine dove per altro sarebbe in isolamento monitorato dall'autorità sanitaria del capoluogo friulano. Ma nel pomeriggio di ieri - secondo fonti sanitarie - erano in corso almeno cinque nuovi tamponi. Alcuni - come vuole la procedura sanitaria in questi casi - sono stati eseguiti sui familiari della persona risultata positiva nel residente a Valvasone Arzene, altri altrove in cinque Comuni diversi. L'esito si conoscerà oggi. Meno di trenta nel pordenonese le persone in quarantena obbligata e sotto sorveglianza del servizio sanitario. In serata la Protezione civile nazionale ha comunicato che saranno trasferiti pazienti dalle terapie intensive della Lombardia anche in Fvg: tre pazienti negativi andranno a Trieste, uno positivo a Udine.

IN REGIONE

Altri 15 nuovi casi di positività al coronavirus sono stati registrati ieri dal Sistema sanitario regionale. Salgono quindi a 57 i casi confermati in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di persone prevalentemente residenti nell'area di Trieste (14) e una in quella udinese. «Restano stazionari - ha comunicato ieri il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile Riccardo Riccardi - i casi in cura al Servizio sanitario regionale, uno in terapia intensiva e i rimanenti sette in ospedale. Tutti gli altri sono in quarantena volontaria domiciliare». A ieri sera i tamponi effettuati sono stati 997. Nel frattempo, sono 16 mila le mascherine, di tipo FFP2, appena arrivate dal Dipartimento nazionale di Protezione civile in Friuli Venezia Giulia e che saranno distribuite al più presto alle Aziende sanitarie a disposizione del personale sanitario. Intanto ieri il Cro di Aviano ha deciso di sospendere tutte le visite di controllo per quindici giorni al fine di limitare l'accesso nell'istituto oncologico di persone che arrivano dalla nuove zone arancioni delle vicine province venete.

COMUNI ALLERTATI

La Protezione civile ha chiesto ai Comuni l'attivazione del Piano comunale di emergenza a livello di «attenzione». Si tratta del primo dei livelli previsti, precedente a quello di preallarme e allarme. Il Piano comunale di emergenza, come previsto dal «metodo Augustus» individua la reperibilità di un funzionario del Comune che dovrà gestire le problematiche particolari della popolazione sensibile (anziani, bambini, diversamente abili) e dialogare con le autorità.

