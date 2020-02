UN'ALZATACCIA

MESTRE Duemila croissant, migliaia di bottiglie d'acqua, caffè, tè e latte a fiumi oltre a centinaia di persone, tra operatori e volontari. Il Taliercio all'alba è a regime, pronto ad affrontare un'eventuale folla, ma alla fine della mattinata non si contano più di 150 sfollati. La polizia locale e la protezione civile, che hanno setacciato la zona rossa per portare al palazzetto chi non aveva alternative, assicurano che lungo le strade c'erano meno di un quarto delle auto che di solito si vedono lungo le strade e nei parcheggi, segno che tanti residenti hanno scelto di passare la notte nella seconda casa di montagna o di trovare rifugio da amici e parenti. Le prime a mettere piede al Taliercio, accolte dalla colazione e una tribuna calda e deserta, sono due amiche di viale San Marco: «Siamo qui perché siamo anziane e sole» dice una delle due, lapidaria, mentre si prepara a passare qualche ora seduta in tribuna in compagnia degli scout Cngei: «Ci siamo un po' spaventate per questa bomba e alle 6 abbiamo preso la prima navetta». Laura e Umberto, anche loro di viale San Marco, sono stati invitati dai figli ma hanno scelto di non disturbarli: «Se fosse estate ci faremmo una passeggiata. Ma è meglio restare qui al caldo». Con Cristina, Marino e Lorenza sarebbe dovuta arrivare anche un'altra vicina: «Ma stamattina aveva la febbre altissima raccontano e stava così male che ha chiesto di poter restare a letto. Hanno risolto il problema facendo arrivare un'ambulanza per portarla in ospedale». Due ore dopo non ci sono più dubbi: le brioche sono troppe. Iniziano quindi i viaggi per distribuirle alla Caritas e ad altre persone bisognose.

MESSA NELLA SALETTA VIP

A riempirsi invece, alle 9.30, è la saletta vip del Taliercio: la Reyer l'ha messa a disposizione di don Natalino Bonazza, che ha dovuto chiudere la sua parrocchia in viale San Marco ma ha chiesto di poter celebrare la messa. E c'è chi, come l'assessore Simone Venturini, arriva per vivere questo momento con gli sfollati. «Credo che tanti siano rimasti chiusi in casa» raccontava il parroco prima della funzione. E si scopre infatti che di fronte alla pigrizia e alla distrazione (ma anche alla paura degli sciacalli) non bastano migliaia di volantini, giorni di notizie sui giornali e le televisioni, il passaparola e nemmeno la polizia locale o la protezione civile che suona tutti i campanelli per spiegare come comportarsi. Un residente della zona rossa lo conferma: «Pensavo di restare a casa. Poi però ho saputo che avrebbero tolto gas ed energia elettrica: se non posso nemmeno guardare un po' di tv come passo la mattinata? Quindi io e mia moglie abbiamo deciso di venire qui». Qualcun altro si finge morto e diserta l'evacuazione intenzionalmente. Rina, che vive in una laterale di viale San Marco, racconta di aver sentito più di un vicino annunciare che sarebbe rimasto a casa: «Fanno di testa loro ma l'organizzazione era perfetta: siamo stati sommersi dalle informazioni: cartelli, giornali e annunci di ogni tipo. Da noi è passato anche un agente della polizia locale che ha suonato casa per casa. E infine sono venuti a prenderci, cosa pretendere di più? Di certo non potevano sfondare le porte». Alle 9.29 una voce interrompe il brusio per rassicurare tutti: «Stanno iniziando le attività di disinnesco. Se sentite dei botti non preoccupatevi, è normale in questo tipo di attività».

