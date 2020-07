«Qui sta nascendo l'ospedale del futuro». Il governatore Luca Zaia, caschetto e mascherina d'ordinanza regolarmente indossate nonostante il caldo africano, allarga lo sguardo dall'ultimo piano realizzato al grezzo della struttura che entro la fine del 2021 diventerà la cittadella sanitaria di Treviso. Un gioiello per il Veneto dal costo di 250 milioni di euro. La visita non è casuale, ma arriva nel giorno in cui viene ultimato l'ultimo piano al grezzo dell'edificio 30, quello in cui troveranno posto tutte le funzioni a maggiore intensità di cura e complessità tecnologica quali sale operatorie, terapie intensive, degenze chirurgiche, diagnostica per immagini e radioterapia nonché l'area parto e le degenze di ostetricia. Avrà una superficie complessiva di circa 60.000 metri quadrati. «Questo è il primo vero ospedale del futuro che entrerà in funzione in Veneto -annuncia Zaia- ci saranno altissime tecnologie, professionalità al massimo, organizzazione moderna, una valenza universitaria a tutto tondo». Così il dg Benazzi: «È stata una sfida difficile, con tante complicazioni, ma alla fine è stata vinta da tutti». I tempi? Monoblocco pronto entro aprile 2021 e primi pazienti pronti a entrare per fine anno.

