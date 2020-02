MONTAGNA

CORTINA Colpiscono anche Cortina le disdette dei soggiorni turistici, causate dall'incalzare delle notizie sul coronavirus Covid 19. Ieri mattina se n'è occupato il consiglio della locale associazione albergatori. La presidente Roberta Alverà ha portato ai colleghi i risultati della riunione del settore, del giorno precedente, a Venezia, con Federico Caner assessore al turismo della Regione Veneto: «Abbiamo la consapevolezza che stiamo vivendo un momento difficile conferma Alverà ma il confronto con l'assessore Caner è stato positivo. Sono state espresse le criticità del momento, in tutto il panorama veneto. Alcune località sono già in ginocchio, altre temono per la stagione estiva. Rischiano di saltare migliaia di posti di lavoro, mentre saranno in pericolo le nuove assunzioni, previste per la prossima stagione turistica».

CAMBIO DI PROGRAMMI

A Cortina stanno arrivando disdette dei soggiorni sia dall'Italia, sia dall'estero. Alcune sono immediate, si riferiscono a questo periodo, altre riguardano la seconda metà di marzo, quando le piste della Tofana accoglieranno le Finali di Coppa del mondo di sci alpino. Ma c'è anche chi ha già deciso di non venire più in vacanza in Italia nel prossimo mese di giugno. «Mi sono arrivate lettere di rinuncia al soggiorno dall'Italia, dall'Ungheria, dalla Germania, anche di tifosi che inizialmente volevano seguire le Finali di Coppa», conferma un albergatore del centro. La presidente Alverà riflette: «La paura diffusa è rivolta più all'alta contagiosità di questo virus, piuttosto che alla mortalità, che risulta essere molto minore di altre infezioni simili. Domenica 1 marzo la Regione deciderà se togliere alcune restrizioni, oppure se inasprirle, a seconda dell'evoluzione dei contagi. Noi abbiamo chiesto di considerare che il Veneto è grande e ci sono diverse zone, anche molto lontane fra loro. All'assessore Caner abbiamo chiesto inoltre di farsi portavoce delle nostre esigenze di aiuti alla categoria per le imposte, per le scadenze tributarie, dei mutui regionali e statali. Ai sindaci chiediamo uno sgravio dell'Imu; il ricalcolo di Tari e Tasi; domandiamo di riconsiderare la tassa di soggiorno». Fra gli operatori di Cortina c'è la consapevolezza che la loro situazione è migliore di quella che si verifica in altre aree; in questi giorni la conca è affollata, le piste da sci sono molto frequentate, gli ospiti non sono fuggiti, anche perché in paese c'è una assoluta tranquillità. Ma c'è pure il timore che tutto possa cambiare. «Ci auguriamo che si torni al più presto alla normalità dice Alverà mentre l'assessore Caner ci ha confermato che le Finali di Coppa del mondo si svolgeranno regolarmente. Istituzioni regionali e nazionali dovranno far fronte compatto per aiutare tutto il comparto turistico, che ha subito più di altri le conseguenze della diffusione del virus e degli attacchi mediatici. Confturismo Veneto predisporrà un documento unitario, con le richieste specifiche di misure a sostegno, che consegnerà alla Regione Veneto».

Marco Dibona

