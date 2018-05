Qui reati prescritti, la palla a Perugia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il fascicolo con i verbali della confessione choc di Angelo Izzo sul sequestro di Rossella Corazzin è arrivato in Procura a Belluno nei giorni scorsi. Si tratta di una nuova inchiesta, rispetto a quella aperta da Pavone dopo l'interrogatorio del 2016: è stata trasmessa dalla procura di Roma a Belluno per competenza. Ma il procuratore Paolo Luca giovedì ha girato il caso al collega di Perugia. Non ha potuto fare altro visto che la competenza dell'unico reato non prescritto, l'omicidio, è proprio di quel territorio. Il racconto di Izzo,...