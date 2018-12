«Qui per dare una scossa al governo capiscono solo i grandi numeri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTATORINO Per portare trentamila persone in piazza serve una regia e a muovere la grande onda dei Sì Tav ci ha pensato Fabio Ravanelli, dal 2016 presidente di Confindustria Piemonte. Che avverte: «Senza alta velocità restiamo tagliati fuori dai corridoi commerciali europei. Perso questo treno, in senso reale e metaforico, perdiamo tutto. Ecco il senso di queste manifestazioni: non solo far capire ai politici che stanno sbagliando, ma anche spiegare alla gente che la tav è davvero indispensabile».Prima la grande adunata popolare,...