«Qui non stiamo parlando di 400 esuberi, ma di un futuro che non c'è più, perché la direzione presa silenziosamente dalla Safilo è ormai chiara: spostare all'estero la produzione». Denise Casanova, segretaria provinciale Filctem-Cgil, è un fiume in piena nell'annunciare la manifestazione di protesta di oggi organizzata da Cgil, Cisl e Uil. Otto ore di sciopero nello storico stabilimento di Longarone e corteo fino al Faè passando per la statale 51 di Alemagna. Non invitati i politici, ma molti ci saranno lo stesso, tutti allineati sulla...