CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Qui non si tratta di 700 esuberi, ma della volontà della Safilo di produrre ancora in Italia». Il potenziale senso della crisi che ha investito la storica azienda fondata dal pioniere cadorino dell'occhialeria Guglielmo Tabacchi, lo coglie Denise Casagrande, segretaria della Fictem-Cgil, nel commentare il Piano industriale 2020-2024 che entro l'anno entrate manderà a casa 700 persone, 400 delle quali a Longarone. La Casagrande parla di «macelleria sociale» annunciando resistenza. Proclamato per domani, 13 dicembre, uno sciopero di otto...