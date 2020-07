«QUI NO COVID»

JESOLO - «Qui Jesolo - «Qui no Covid». E ancora «Aiuto, Aiuto». È quanto hanno urlato e ripetuto più volte una ventina di migranti ospiti della Croce rossa a Jesolo, che ieri hanno dato vita a una protesta durata poco più di un'ora. Si tratta di una parte degli 85 migranti risultati negativi ai tamponi di controllo e quindi messi in isolamento fiduciario per essere venuti a contatto con dei malati Covid. Scaduti i 15 giorni di quarantena, sottoposti al terzo tampone, il cui esito sarebbe stato negativo, certificando così la loro negatività al virus, i richiedenti asilo hanno chiesto di uscire dal centro. Ma di fronte al loro si sono trovati l'ingresso sbarrato dalle forze dell'ordine. Ieri sera verso le 20 un altro tentativo di fuga è stato bloccato dalla Polizia in assetto anti-sommossa.

USCITA VIETATA

A mancare, per il via libera definitivo, sarebbe un certificato dell'Ulss 4 del Veneto Orientale senza il quale è impossibile uscire dalla struttura. Per questo, attorno a mezzogiorno, il gruppo, quasi tutti uomini ad esclusione di un'unica donna, ha dato vita a una protesta, urlando tutto il proprio malcontento. Prima di fronte all'ingresso della struttura affacciato su via Levantina, dove alcuni hanno perfino messo in bella mostra le loro valige ribadendo la volontà di lasciare definitivamente la struttura. Poi si sono spostati sul versante opposto, sulla spiaggia della Cri, dove hanno esposto sulla rete che delimita l'area della Croce rossa un lenzuolo in cui hanno ribadito di non essere positivi al virus. Il tutto sotto gli occhi sgranati dei turisti, esibendo dei certificati e ribadendo di non essere positivi. Anche in questo caso a sorvegliarli sono state le forze dell'ordine, fino a quando i migranti sono rientrati nelle loro stanze. «Sono persone che hanno rispettato le due settimane di isolamento - commenta Francesco Bosa, presidente regionale della Croce rossa terminato questo periodo e ricevuto il terzo tampone negativo hanno chiesto di uscire, come avrebbe fatto qualsiasi altra persona. Non hanno potuto lasciare il centro perché non hanno un certificato che deve essere rilasciato dall'Ulss 4, non tocca a noi rilasciarlo. Le valige posizionate davanti al cancello? Qualcuno voleva lasciare il centro perché per loro questa vicende non devono essere gestite in questo modo. Si tratta di una presa di posizione comprensibile, i migranti chiedono di essere trattati come accade per le altre persone». Opposta la versione arrivata dalla direzione dell'Azienda sanitaria: «Non dobbiamo rilasciare alcun certificato», ha tagliato corto il direttore Carlo Bramezza.

CONTA AZZERATA

Nella realtà la situazione è legata ai 4 migranti positivi riscontrati una settimana fa, circostanza che ha azzerato per tutti la quarantena. «È una prassi normale ha spiegato il sindaco Valerio Zoggia chi vive assieme ad altre persone che risultano positive durante un periodo di isolamento, deve ricominciare la quarantena da zero, anche se continua ad essere negativo». Tradotto, per i migranti sarà necessario un'altra settimana di isolamento al termine della quale se tutti saranno negativi potrà arrivare l'autorizzazione ad uscire. A fronte delle proteste dei migranti, sono state inevitabili le reazioni politiche. Critico Alberto Carli capogruppo della Lega. «La Croce rossa attacca deve essere svuotata subito. Se queste persone non accettano le nostre regole significa che non apprezzano la nostra ospitalità, possono sempre trasferirsi altrove». Sulla stessa scia anche Christofer De Zotti di Jesolo Bene Comune e Lucas Pavanetto di Fratelli d'Italia: «Pur cercando di comprendere le ragioni di tutti - dicono - e nel rispetto della dignità di ogni persona, credo che la protesta dei richiedenti asilo sia inaccettabile per ogni cittadino che ha rispettato il lockdown senza fiatare e senza spiaggia privata». Uguale la richiesta di Daniele Bison, della civica Jesolo: «È ora di finirla sono le sue parole non possiamo essere esposti ogni giorni ai capricci di chi non ha nulla da perdere».

Giuseppe Babbo

