L'EMERGENZA

BELLUNO Lunedì un vertice in Prefettura sull'emergenza coronavirus. Ieri le raccomandazioni di sindaci e presidente della provincia tramite i loro canali social, le istruzioni di Confindustria alle aziende e il decalogo per difendersi affisso in tutti i luoghi pubblici. Oggi convocata la Conferenza dei sindaci, dal direttore generale Usl, Rasi Caldogno, su input della Regione. Dopo i diversi casi di contagiati in Veneto si è determinato un maggiore stato di allerta anche nella provincia di Belluno. La situazione è comunque monitorata h24 dalla Prefettura e dall'Azienda sanitaria provinciale, in stretta sinergia con le altre aziende ospedaliere e con la Regione. Non si registrano, al momento, casi accertati nel territorio provinciale, ma ci sono stati diversi casi tamponati risultati negativi. Quindi massima attenzione sì, ma nessun ingiustificato allarmismo. Intanto ieri è stato annunciata la decisione di posticipare la Mido 2020, a Milano, il più grande evento internazionale dedicato al settore mondiale dell'occhialeria.

L'USL DOLOMITI

«L'Usl Dolomiti - spiega il direttore generale Adriano Rasi Caldogno - ha attivato da tempo il Gruppo Operativo di Risposta Rapida e diffuso a tutti i livelli aziendali le procedure da seguire in ogni possibile caso. Al momento non si segnalano criticità in Ulss Dolomiti». «L'azienda - prosegue il direttore generale - è in costante contatto con la task force regionale, segue con attenzione l'evolversi del contagio ed è pronta ad attivare tutte le misure necessarie. Ricorda ai cittadini di chiamare in caso di dubbi il numero 1500, in caso di sintomi, di non andare in ospedale ma chiamare il 118 che arriverà le procedure. È bene adottare le misure di prevenzione indicate dal ministero». L'azienda, è stato spiegato, darà ulteriori indicazioni in base all'evoluzione attraverso la pagina Facebook ufficiale del direttore Adriano Rasi Caldogno- DG Ulss Dolomiti in costante aggiornamento.

IL VERTICE

Domani alle 11 è stato convocato il tavolo in Prefettura proprio sull'emergenza coronavirus. Nella riunione il prefetto Adriana Cogode ha convocato le forze dell'ordine, i vertici dell'azienda sanitaria, il presidente della provincia Roberto Padrin, i sindaci di Belluno e Feltre. L'obiettivo è farsi trovare pronti a gestire l'eventuale contagio che potrebbe presentarsi anche in provincia. «Ovviamente - sottolineano dalla Prefettura - si tratta, ad oggi, di un passaggio obbligato per fare il punto della situazione sul protocollo operativo sanitario da attivare in caso di necessità».

CONFINDUSTRIA

Ieri a tutti gli associati sono arrivati i consigli di Confindustria per gestire l'emergenza. «Le scrivo su indicazione del Presidente Lorraine Berton - si legge - in riferimento all'emergenza coronavirus che sta interessando il Nord Italia e il Veneto in particolare. Confindustria Belluno Dolomiti è, già da stamattina, in stretto contatto con la Regione Veneto e con il direttore generale dell'Usl Adriano Rasi Caldogno, per monitorare l'evoluzione della situazione. Allo stato attuale, sono queste le informazioni e le indicazioni utili: pur senza cadere nell'allarmismo, è consigliato alle persone che rientrano dalla Cina o che possono essere entrate in contatto in qualche modo con persone che provengono da quel Paese di non sottovalutare ogni sintomo (raffreddore, tosse, febbre). Al minimo segnale, è opportuno chiamare il 118 o il medico di base».

I MEDICI DI BASE

«Abbiamo ricevuto stamattina (ieri ndr) per mail il protocollo regionale per le operazioni di individuazione e trattamento dei casi sospetti inviato a tutti i medici di base», spiega il dottor Enzo Bozza, medico di base di Vodo e Borca. C'è una scheda di valutazione con cui il medico deve effettuare il triage telefonico con il paziente febbrile senza che la persona si rechi in ambulatorio o in ospedale. «In base alle risposte il medico decide se trattare il paziente o inviare in isolamento e protocollo diagnostico per covid19», spiega il dottor Bozza.

LA DECISIONE

«Il Consiglio di Amministrazione di Mido - si legge in una nota diffusa ieri - si è riunito per decidere e definire le strategie per far fronte alla crisi causata dall'emergenza COVID-19, in relazione alla fiera in programma dal 29 febbraio al 2 marzo prossimi. L'Organizzazione di Mido annuncia la decisione presa nell'ambito del CdA straordinario, di posticipare l'edizione 2020 tra fine e maggio e la prima metà di giugno». «È una decisione presa nel rispetto della gravità della situazione attuale e in risposta ai nostri espositori e visitatori», commenta Giovanni Vitaloni, Presidente di MIDO. «Alla luce dei contagi - sottolinea il presidente della provincia Roberto Padrin - penso che sia stata una decisione saggia: quello è un luogo chiuso e il numero di contagiati, al momento, non può che salire nei prossimi giorni. Peccato perché era il cinquantesimo della Mido e c'erano tanti eventi in programma».

