QUI CORTINA

Sui vagoncini della nuova cabinovia del Col Druscié, a Cortina, non possono salire più di tre persone, rispetto ai dieci passeggeri che sarebbero nelle potenzialità dell'impianto. Sulla vettura ben più grande della funivia del monte Faloria, capace di 50 persone, ne salgono 15. I controlli sono rigorosi, in tempo di coronavirus Covid 19. Le disposizioni in materia di igiene e salute pubblica prevedono che gli impianti di risalita chiusi possano portare sino a un terzo della loro capacità, così i gestori si adeguano, anche perché sono in corso i controlli, da parte delle forze dell'ordine, sin dal mattino. Gli addetti agli impianti contano i passeggeri, ad ogni corsa della funivia, poi chiudono i cancelli. Alla stazione di partenza della rinnovata Freccia nel cielo, accanto allo stadio Olimpico, c'è un sistema di amplificazione audio e il personale avvisa gli sciatori delle limitazioni. Ieri non c'è stato disagio, anche perché il numero dei turisti si è drasticamente ridotto, rispetto alle settimane passate. Inoltre il maltempo, con la fitta nevicata, soprattutto nel pomeriggio, ha tenuto gli sciatori lontani dalle piste. La cabinovia del Druscié viaggia comunque a una velocità tale che la portata oraria è più che sufficiente, anche se ridotta a un terzo. Non ci sono invece limitazioni per le seggiovie, per gli impianti di trasporto a fune con seggiolini aperti, che non costringono gli utenti in uno spazio angusto. Questo vale pertanto per buona parte delle strutture sulle Dolomiti Ampezzane, dove ci sono soltanto le funivie di Faloria, Tofana e Lagazuoi, oltre alla nuova cabinovia.

Marco Dibona

