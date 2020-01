QUI BELLUNO

Belluno e Feltre lavorano insieme per guadagnarsi il titolo di Capitali italiane della Cultura 2021. Gli assessori Marco Perale e Alessandro Del Bianco, ci stavano pensando da qualche tempo, poi hanno scelto di presentare le due candidature separate, ma con l'idea di lavorare insieme.

«Sono molte le concorrenti, dubito che quest'anno ce la faremo, ma intanto facciamo esercizio», spiega l'assessore alla Cultura di Belluno, Marco Perale. «Sono 44 le città italiane che si sono candidate al titolo di Capitale italiana della Cultura 2021». È quanto si legge in una nota del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. Che poi elenca le candidature, regione per regione. «L'idea è quella di presentare un programma concordato tra le due città racconta Perale -. Abbiamo quindi proceduto con le pre candidature singolarmente ma l'intenzione, se sarà fattibile, è presentare un progetto di una capitale della cultura bi-cefala, bi-posto, più o meno come è stato per le Olimpiadi di Cortina e Milano». Quali saranno le attrattive da proporre? «Una prima ipotesi di programma l'abbiamo fatta, abbiamo una decina di obiettivi di un certo rilievo, il tutto però in un'ottica sostenibile. Quindi nessun evento spot. Pensiamo di valorizzare gli edifici di un certo pregio, come le ville venete di questa provincia, che stanno a metà strada tra i castelli del nord Europa e le residenze venete. Ma ci sarà spazio per Goldoni a la Sena di Feltre, dove ha esordito come commediografo». Ci sarà spazio, poi, per Tancredi, per Dino Buzzati, per la famiglia dei Vecellio, soprattutto Cesare Vecellio «che ha speso gran parte della sua esistenza in questa provincia, con la famiglia Piloni. Insomma sottolinea l'assessore Marco Perale personaggi che sono ricucitori di questo territorio». Il progetto è ambizioso e i due assessori non si montano la testa: «sappiamo bene che passare al primo turno è forse fantasioso, ma intanto ci si fa le ossa. Proviamo a fare squadra e, magari fra qualche anno, presenteremo una candidatura anche con Pieve di Cadore. L'importante sarà fare rete».

«Il titolo di Capitale italiana della Cultura, istituito dal ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini con la legge Art Bonus nel 2014 spiega la nota del Ministero è conferito per la durata di un anno e la città vincitrice riceve un milione di euro per la realizzazione del programma presentato. Le città che hanno manifestato il proprio interesse devono ora presentare entro il 2 marzo i propri dossier di candidatura, che verranno esaminati da una giuria di sette esperti di chiara fama per arrivare entro il 30 aprile alla selezione di un massimo di 10 progetti finalisti da invitare in audizione. La città Capitale italiana della Cultura 2021 verrà scelta esclusivamente sulla base di questi colloqui entro il 10 giugno, quando la giuria indicherà pubblicamente al ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo la candidatura più idonea da formalizzare con delibera del Consiglio dei ministri».

Federica Fant

