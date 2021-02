LA CAMPAGNA

DOLO Iniziata la campagna vaccinale dei nati nel 1941 ieri mattina al palasport Stefano Baldan per i residenti di Dolo, Mira, Fiesso d'Artico e Stra. A controllare che tutto procedesse senza intoppi anche il vicesindaco di Dolo Gianluigi Naletto, esponenti della Giunta e numerosi consiglieri della maggioranza. La prima dei 168 vaccinati è stata Brunella Tomasetti di Mira che era accompagnata dal marito, classe '39, che dovrà attendere ancora qualche giorno prima di potersi vaccinare. «Sono serena ha osservato la signora Non ho avuto alcun problema a sottopormi alla vaccinazione perché ritengo sia giusto farlo. Non mi sono consultata col mio medico perché non ne ho sentito l'esigenza. Sono tranquilla». La struttura dolese è stata sistemata in modo da accogliere le persone al centro del palazzetto. Prima di tutto i pazienti sono sottoposti ad una breve anamnesi, poi sono stati indirizzati nel settore dedicato all'inoculazione del vaccino Pfizer, quindi, dopo la consegna della lettera di convocazione per la seconda dose, dopo 21 giorni, sono rimasti in attesa una quindicina di minuti per verificare che non vi fossero reazioni. Il secondo a vaccinarsi è stato un altro mirese, Silvano Vanzan. «Ho festeggiato gli ottant'anni il 18 febbraio e sono tranquillissimo, non vedo l'ora di fare anche la seconda dose ed essere immune». Il primo dolese a sottoporsi alla vaccinazione è stato Dino Gaidano. «Sono un veneziano trapiantato a Dolo da qualche anno e sono arrivato a piedi. Per questo ho un po' di fiatone. Non sono più di tanto preoccupato per il vaccino, mi sento tranquillo, credo sia l'unico modo per uscire da questa situazione». Diverso lo stato d'animo della signora Elisa Sperandio di Mira, anch'ella veneziana trasferita in Riviera. «Ho tanta paura ci dice prima della somministrazione ne ho sentite di tutti i colori sulle reazioni allergiche e siccome vivo sola perché i miei figli non possono più di tanto seguirmi, non sono affatto tranquilla. Per fortuna i servizi sociali del comune mi seguono, mi hanno accompagnato e poi mi riporteranno a casa, non mi posso lamentare». Un altro mirese, Benito, è arrivato sereno e ha ammesso: «Io il covid l'ho preso. Sono stato positivo per un paio di settimane ma non ho avuto particolari problemi, anzi devo dire che quasi non me ne sono accorto».

La macchina organizzativa ha funzionato al meglio con la regia dell'Ulss 3 Serenissima e la collaborazione dell'amministrazione dolese supportata dall'impegno dei volontari della Protezione civile e dei lagunari dell'Alta. Il vicesindaco Gianluigi Naletto ha ricordato: «Settemila persone ogni giorno si salvano grazie alla vaccinazione. Vaccinarsi è un gesto significativo ed etico nei confronti di se stessi ma anche degli altri. Ricordiamo quanto la vaccinazione è servita nel tempo per combattere malattie come la poliomielite, il tifo, il vaiolo, la difterite, sindromi neonatali. Sottoporsi al vaccino è un gesto di grande responsabilità. Farlo poi al palasport è ancor più significativo visto che sulla parete si può ammirare il disegno di Neve dedicato a San Rocco che era proprio il protettore dei malati infetti». Il comune di Dolo per questa campagna vaccinale in Riviera ha voluto esporre la cartellonistica con l'indicazione Vaccinarsi è un atto d'amore' e ha dedicato il centro al sindaco Alberto Polo, recentemente scomparso. Dopo questa settimana la vaccinazione proseguirà anche nelle prossime, dal 1° marzo con i nati nel 1940, in quel caso sarà inoculato il siero sviluppato da Moderna, poi si andrà avanti sino a coprire tutti i soggetti sempre più anziani alternando la prima dose al richiamo della seconda dose della Pfizer.

Lino Perini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA