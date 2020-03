VENEZIA Anche la questura di Venezia limita i propri servizi per le disposizioni del Governo per contenere l'emergenza coronavirus. Da oggi e per i prossimi 30 giorni saranno sospese le attività di ricezione al pubblico degli sportelli degli uffici immigrazione, destinati al rilascio ed al rinnovo dei permessi di soggiorno. Gli Uffici interessati sono la sede principale di via Nicolodi a Marghera, e i commissariati distaccati di Jesolo, Portogruaro e Chioggia. Da oggi, quindi, gli utenti dovranno seguire le istruzioni e le comunicazioni indicate nel sito della questura. La decisione fa seguito alla direttiva nazionale.

Sulla questione è intervenuto anche il sindacato Fsp, che chiede che vengano chiusi tutti gli uffici amministrativi.

«Siano trattati solo casi urgenti - chiede il segretario Mauro Armelao - sia data la possibilità ai poliziotti di prendere congedo straordinario per gravi motivi al fine di accudire i figli minori a causa delle scuole chiuse. Anche qui il Ministero dia direttive chiare ai questori e indichi anche l'età dei figli minori altrimenti si rischiano scelte diverse da provincia a provincia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

