Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CAPITANO«Quest'anno abbiamo preso due batoste grosse, forse questa ancora più grande di quella in campionato». Sono le dichiarazioni a caldo di capitan Ronaldo, visibilmente provato per l'epilogo amarissimo della stagione tanto che le sue parole sono a tratti rotte dal pianto.«Per quello che abbiamo dimostrato nelle due gare di finale meritavamo noi, però le parole non contano niente. A volta non basta essere più bravi, spesso ci...