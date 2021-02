GIÙ IL SIPARIO

CORTINA D'AMPEZZO Sulla pista Druscié A, dove si era appena concluso lo slalom speciale maschile, ultima gara dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021, sono scesi i paracadutisti del centro sportivo Esercito e dei Carabinieri. Hanno portato a terra un grande tricolore italiano e la bandiera della Federazione internazionale sci, mentre sulla neve era schierata la fanfara della Brigata alpina Julia, a suonare gli inni ufficiali. Con una cerimonia semplice ma suggestiva, durata pochi minuti, con poche parole, si è chiusa l'edizione 46 dei Mondiali ed è stato fatto il formale passaggio di consegna agli organizzatori di Courchevel Meribel 2023, rappresentati da Michel Vion, presidente della Federazione francese dello sci, che ha preso in consegna la bandiera della Fis.

FONDAZIONE

«Questi Mondiali sono stati un nuovo inizio per Cortina, per la sua comunità, per l'Italia e per il mondo degli sport, dopo questa pandemia ha dichiarato Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina 2021, nel suo messaggio per cui vedo in questa cerimonia un momento di avvio, più che la chiusura di un evento di successo». Benetton ha ricordato di avere ricevuto la medesima bandiera due anni fa, ad Are, in Svezia: una bandiera che ben rappresenta la sportività, il rispetto e l'impegno degli atleti. E afferma: «Siamo orgogliosi di aver organizzato un evento sostenibile socialmente, economicamente e per l'ambiente, grazie alla cooperazione aperta di tutte le parti coinvolte».

L'EREDITÀ

In merito al suo possibile impegno, anche nell'organizzazione delle Olimpiadi 2026, dopo i Mondiali 2021, il presidente Benetton è determinato: «Io mi accontento di scendere qui e di avere aiutato a fare questo primo passo. Sarebbe però un grave errore se tutta questa esperienza maturata, questo gruppo di persone competenti e volonterose, venissero sprecati». Benetton ha infine ringraziato i collaboratori di Fondazione Cortina 2021 e tutti i volontari. Gli stessi ragazzi hanno portato in pista le bandiere delle settanta nazioni che hanno partecipato alle gare, talora con i campioni che hanno conquistato le medaglie, ma molto spesso con sciatori consapevoli di rimanere ben lontani dal podio, ma felici di partecipare. C'è stata grande simpatia di tutti proprio per le squadre con minore tradizione ed esperienza negli sport invernali, dai paesi del Mediterraneo a quelli asiatici e africani, dalle isola caraibiche alle repubbliche ex sovietiche.

LA CERIMONIA

Il tema della cerimonia è stato From ski to the sky, con il cielo protagonista, dal volo dei paracadutisti ai fuochi artificiali, sparati lungo la pista Druscié A, creata negli anni Trenta, utilizzata per le Olimpiadi 1956, rinnovata per questi Mondiali e destinata ai Giochi olimpici 2026. «In questi giorni è stata scritta una pagina importante della nostra storia. Siamo riusciti a dimostrare che, con un grande lavoro di squadra, si riescono a raggiungere obiettivi forse insperati», commenta il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina, che conferma l'impegno per il futuro, verso i Giochi olimpici 2026: «E' già da più di un anno che stiamo lavorando, con l'obiettivo delle Olimpiadi invernali Milano Cortina. Questo dei Mondiali è stato un esame, un passaggio verso l'evento maggiore. Abbiamo dimostrato a noi stessi, all'Italia, al mondo, che Cortina è concreta, ha spalle larghe. D'ora in poi il lavoro è tanto: bisogna mantenere un equilibrio di gruppo, puntare sull'obiettivo, e non perderci in personalismi e campanili».

LE CONSEGNE

Con poche parole Flavio Roda, presidente della Federazione italiana sport invernali, ha dichiarato chiuso il Mondiale e ha di fatto passato le consegne al collega francese Michel Vion: «Ce l'abbiamo fatta in modo egregio. Gestire un evento del genere, con l'emergenza sanitaria che il mondo sta vivendo, merita i complimenti per chi ha lavorato anni per questo successo importante. Sul piano sportivo, qualcosa in più ci aspettavamo. Era logico, perché avevamo fatto bene tutto l'inverno, in particolar modo con le ragazze, invece non abbiamo raccolto quello che ci aspettavamo. I maschi sono sempre stati in gara e questo ci soddisfa. Però dobbiamo ammettere che ci manca non aver ottenuto qualcosa di più». «Salutiamo Cortina 2021 con una cerimonia sobria ed elegante dice Valerio Giacobbi, amministratore di Fondazione Cortina 2021 abbiamo saputo regalare momenti di grande spettacolo agonistico, indicando nei valori dello sport, del rispetto e del fair play la fiducia in una ripartenza che sappia premiare il merito, senza tuttavia lasciare indietro nessuno: è questo l'auspicio che vogliamo lasciare all'Italia e al mondo».

Marco Dibona

© riproduzione riservata

