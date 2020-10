RIVIERA DEL BRENTA

MIRA «Il nuovo Dpcm rappresenta una stretta pesantissima per l'intera categoria: siamo all'eutanasia». Il coordinatore della Confcommercio Riviera del Brenta Alessandro Biasiolo non risparmia critiche al nuovo provvedimento del Governo esprimendo molte preoccupazioni sulle conseguenze. «Chiusura dei pubblici esercizi alle 18, massimo 4 persone sedute ai tavoli dei ristoranti, annullamento di feste, congressi, convegni, fiere, cerimonie, chiusura di palestre, piscine, centri benessere e sale slot osserva Biasolo è in discussione un intero comparto economico, con migliaia di imprese a rischio sopravvivenza. I forti investimenti in sicurezza e l'osservanza degli adempimenti previsti da linee guida e protocolli, la caparbietà e l'impegno nell'andare avanti non bastano. In queste ore ci spiegano che bar e ristoranti vengono chiusi commenta il coordinatore di Confcommercio - non perché poco sicuri, ma perché forti attrattori di persone. Dobbiamo fare tutti la nostra parte, e le nostre imprese l'hanno fatta e continueranno a farlo. Ma continuiamo a vedere ogni giorno persone stipate come sardine nei bus, o nei grandi centri aperti anche il fine settimana, è amaro constatare che non siamo tutti uguali». Biasiolo auspica che gli annunciati indennizzi siano immediati. «Speriamo soprattutto non si risolvano in un contributo minimo, come in primavera (solo il 20% del mancato incasso 2020 rispetto allo stesso periodo di incasso 2019) afferma Biasiolo - ma siano proporzionati alle perdite di questa ennesima chiusura forzata. Altrimenti, con questa nuova stretta, già in crisi, passata la pandemia le serrande rimarranno abbassate, forse salvi dal Covid-19 ma defunti imprenditorialmente».

Luisa Giantin

