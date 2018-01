Questa sera il fuoco illuminerà la Comina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PAN E VINPORDENONE Come è ormai tradizione da oltre trent'anni, l'Associazione Panorama, con la collaborazione della Fondazione Opera Sacra Famiglia, del Comune di Pordenone e della Propordenone, organizza, la sera del 5 gennaio (questa sera alle 20), il tradizionale Mega Pan e Vin in Comina, nei prati del Villaggio del Fanciullo, in una cornice suggestiva illuminata da centinaia di fiaccole e con la presenza di bancarelle e chioschi. Il programma prevede, alle 20, la benedizione del falò da parte di monsignor Roberto Laurita, parroco...