«Questa rete stradale non basta più»

JESOLO Non c'è solo l'aumento dei consumi a segnalare la maggior presenza di turisti pendolari. La conferma arriva anche dalla viabilità: traffico bloccato alla mattina in entrata su tutte le principali direttrici, situazione analoga in serata, ovviamente in uscita dal litorale. Quanto basta per rendere infermale la vita a chi si deve semplicemente spostare da una parte all'altra della città. Ma anche a ribadire la necessità di nuove infrastrutture. Intanto precisiamo che l'arrivo massiccio di turisti, sia stanziali che pendolari per la...