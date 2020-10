CA' FARSETTI

VENEZIA Il mistero, a dire il vero neanche tanto fitto, sarà svelato questa mattina quando il sindaco Luigi Brugnaro presenterà la squadra che lo accompagnerà fino al 2025. Dieci assessori più quattro o cinque delegati. Alcuni di questi sono scontati o noti da tempo, altri sono stati in forse fino a qualche giorno fa.

GLI ALLEATI

La situazione tra gli alleati di Brugnaro è abbastanza definita e lo è stata fin dai primi momenti. Per Forza Italia ci sarà Michele Zuin, che si riprenderà in mano le deleghe pesanti al Bilancio e alle società partecipate, avendo anche dato dimostrazione di saperle governare. Per Fratelli d'Italia appare scontato il nome di Francesca Zaccariotto, la prima degli eletti del partito ma anche la più esperta, con un cursus honorum importante: sindaco di San Donà, presidente della Provincia e assessore ai Lavori pubblici a Venezia. Manterrà questa delega? Lo sapremo oggi. La Lega avrà un vicesindaco e due assessori. Il vice di Brugnaro sarà il commissario provinciale del partito, Andrea Tomaello, che avrà anche qualche delega. Poi gli assessori: ci saranno il veneziano Sebastiano Costalonga, che dovrebbe avere il Commercio, e Silvana Tosi alla quale dovrebbe andare la Sicurezza. Quest'ultima in questo momento è convalescente e alla presentazione non ci sarà. Fino a quando non rientrerà in servizio, la delega potrebbe tenerla il sindaco oppure affidarla allo stesso Tomaello.

I FUCSIA

E veniamo ai Fucsia di Brugnaro, dove la scelta è stata più difficile, essendo a disposizione tutti gli uscenti e presenti anche nomi nuovi e intenzionati a dare il proprio apporto all'amministrazione. La squadra fucsia sarà formata da cinque persone, tre uomini e due donne. I tre uomini saranno una conferma della edizione precedente: Simone Venturini, Renato Boraso e Massimiliano De Martin. Tra le donne entrerà in giunta Laura Besio, già presidente dell'Antica scuola dei Battuti e attuale vicepresidente dell'Ipav. Data l'esperienza, potrebbe avere la delega al Sociale. Conferma anche per Paola Mar, assessora uscente al Turismo. Ermelinda Damiano con ogni probabilità guiderà i lavori del Consiglio per altri cinque anni.

Ci sono altre persone che si aspettavano la conferma o un passaggio e sono probabilmente rimaste deluse. Per alcuni ci sarà il posto di consigliere delegato, per altri solo lo scranno in Consiglio comunale. Ci sono Paolo Romor, assessore uscente al Personale e alle Politiche educative e anche i delegati uscenti Alessandro Scarpa Marta e Paolino D'Anna. Per loro, come per altri (tra cui Giovanni Giusto e Riccardo Brunello della Lega), ci dovrebbero essere gli incarichi da consigliere delegato.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA