Fu amico del progresso e della cultura, scienziato dilettante e imprenditore accorto, curioso e generoso; permise (e permette tutt'oggi, grazie al suo lascito!) a migliaia di studenti di trascorrere le ore serali in biblioteca, con grande lungimiranza. Ma ebbe anche un carattere ispido, tanto eclettico nel seguire nuove strade e idee quanto restìo ad abbandonare le proprie ragioni. Con esiti anche divertenti, come quando in gioventù chiese...