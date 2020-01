Quello di Podenzoi, sconfitto dal nuoco scontrino elettronico, non è l'unico negozio di paese costretto a chiudere. L'ultimo balzello della lotta anti evasione sta mettendo in difficoltà più di un esercente. C'è chi ha le spalle robuste, e continua. Chi, invece, preso da sfinimento, dive «basta». Senza contare le difficoltà di collegamento con l'Agernza delle Entrate. Problemi sollevati dall'Uncem, l'Unione dei Comuni di montagna. «Lo diciamo chiaramente - spiega Ennio Vigne, presidente regionale - alla montagna serve una legislazione differente. Qui pur di rispettare la legge si arriva al punto di chiudere i negozi e chi tiene aperto un negozio in montagna non lo fa certo per arricchirsi ma lo fa quasi con spirito di volontariato». Si alnza la voce anche della categoria, quella del Gruppo Alimentaristi di Confcommercio Belluno. «Il problema - spiega il delegato Sandro Lavanda - non sono solo le nuove norme. Ma manca da parte dello Stato la consapevolezza che queste aziende piccole e medie hanno un valore. Sono l'ossatura portante dell'economia nazionale. Servirebbe una maggior presa di coscienza per valorizzarle e aiutare le nostre attività. Invece ogni giorno ci troviamo davanti a nuovi ostacoli. Nuovi problemi burocratici».

