«Quello che manca è un punto di forza in grado di attirare l'attenzione dei clienti»

LE STRATEGIEPORDENONE Lo sbarco di Zara, store del colosso spagnolo dell'abbigliamento, al centro commerciale Adriatico di Portogruaro, sta creando non pochi danni economici ai negozi dell'omologo Granfiume (insediato alle porte della città), che si sono visti erodere una bella fetta di mercato.«Questo dimostra - considera Mario Marini, gioielliere nonché referente di Confesercenti - che è necessario avere un punto di forza, in un centro commerciale, così come in un centro storico, in grado di attirare l'attenzione e i consumatori a...