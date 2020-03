Romano Prodi

La guerra più importante contro il Coronavirus la si combatte nei nostri ospedali e in tutto il Sistema Sanitario Nazionale che, pur con i suoi limiti ed i suoi problemi, si dimostra la migliore difesa anche di fronte all'attuale imprevista pestilenza. A fianco di tutto ciò, per vincere questa guerra, sono state opportunamente decise restrizioni alla nostra vita quotidiana che mai avevamo sperimentato in precedenza. Tutto questo incide in modo sempre più pesante sulla nostra economia perché si sono fino ad ora allungate, anche se in modo non ancora definito, le prospettive di durata del morbo.

Di fronte a un quadro così incerto non mi sento di esibire previsioni sul conseguente crollo del PIL e quindi sulla misura del deficit pubblico. Troppo lungo è purtroppo l'elenco dei settori per i quali è impedita, o pesantemente ridotta ogni attività. Ed è per riparare a questo immediato danno che si è evidentemente orientata la prima fase della politica del governo. Non voglio entrare nei singoli provvedimenti che stanno per essere adottati in questa prima fase, salvo raccomandarne l'urgente messa in atto, (...)

