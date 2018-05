Quelle speculazioni su Ca' Sagredo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTA VENEZIA Un vorticoso giro di cessioni di quote azionarie con l'obiettivo di mettere in salvo la proprietà di Ca' Sagredo, creando al tempo stesso pregiudizio ai creditori di alcune società, poi fallite.C'è anche questa tra le accuse per le quali, ieri, è finito in carcere l'imprenditore edile calabrese Giuseppe Malaspina, 64 anni, conosciuto in laguna per aver acquistato il prestigioso immobile sul Canal Grande, trasformandolo nel 2007 in un lussuoso hotel a cinque stelle. Undici anni dopo l'apertura di Ca' Sagredo, le quote...