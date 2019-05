CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Quella strada, dritta come una spada, la conosceva benissimo. La percorrono a centinaia ogni giorno i ciclisti che vanno ad allenarsi sui pendii dei Colli Euganei, le prime asperità che si possono incontrare per chi vive in Polesine. Una strada insomma, ancorché trafficata, da fare quasi a occhi chiusi. E lui, Gimmy Lionello, 41enne di Adria, non deve proprio averla vista quell'utilitaria che gli ha frenato di colpo davanti alla ruota della sua bici. L'ha centrata in pieno sbattendo violentemente contro il lunotto posteriore. Erano circa le...