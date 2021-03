VENEZIA La pietra dello scandalo è l'audizione, mercoledì, del questore Maurizio Masciopinto in commissione consiliare a Ca' Farsetti. Incontro di cui il prefetto non sapeva nulla. Interrogato sulla sicurezza, Masciopinto ha spiegato che la polizia interviene dove ci sono reati o per prevenire che questi si verifichino. Nel caso di autobus pieni e di giovani ubriachi a spasso per le calli, ha fatto capire che si tratta di un altro tipo di problema. «I fine settimana - aveva detto - riguardano una serie complessa di attività: quantità di mezzi pubblici, accoglienza, la gestione dei flussi e come incanalare le masse, la decisione di aprire o chiudere determinate aree. La logica è complessa e riguarda tutte le grandi città. Io posso organizzare nei fine settimana, e lo faccio, servizi anti-assembramento sia in terraferma che in laguna, in grado di intervenire rapidamente in caso di risse. Quelli citati - sono provvedimenti inurbani cui si risponde con provvedimenti come il Daspo. Non può e non deve essere un problema di polizia. È una decisione che dipende da come si immagina la gestione della città ma questo, se mi permettete, non è di mia competenza. Mi hanno sempre insegnato a parlare della mia casa, mai della casa d'altri». (n.mun.)

