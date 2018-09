Quella mano invisibile che guida i migranti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Carlo Nordio È corretto dire che i settanta (o più) migranti sbarcati dalla Diciotti sono fuggiti? I responsabili dell'accoglienza e alcuni commentatori hanno detto di no, perché non erano detenuti: è un grave errore, perché non si è parlato di evasione, ma di fuga. Un termine usato dalla stessa Chiesa per chi fugge dalla miseria, dalla guerra e dalla fame. Ed è il termine che vorremmo usare noi, per indicare chi fugge dalle proprie responsabilità civili, prima ancora che giuridiche. Come appunto questi migranti, che dopo aver chiesto...