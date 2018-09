«Quella cena in cui Giovanni Paolo II mi disse: Tu devi andare a Venezia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENA VENEZIA Nel libro scritto con il giornalista Luigi Geninazzi, il cardinale Angelo Scola racconta un aneddoto singolare per dire che la nomina a Venezia, mentre era rettore della Lateranense, avvenne con una certa sorpresa. «Quando nell'estate del 2001 mi ero recato da lui in udienza a Castel Gandolfo, Giovanni Paolo II mi disse: «Lo sa che qui continuano a suggerirmi il suo nome per la destinazione di Venezia?». Poi aveva aggiunto: «Io però dico che è più importante un rettore di università che un arcivescovo». Dunque io...