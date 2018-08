«Quella bomba poteva uccidere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAPPOLAVILLORBA L'ex segretario provinciale e deputato del Carroccio Dimitri Coin non ha dubbi: «Chi ha piazzato quegli ordigni non voleva mandare un semplice messaggio, voleva fare male, forse uccidere». La prima bomba carta esplosa all'alba di domenica mattina, d'altronde, era solo un'esca. Una trappola per richiamare l'attenzione e far esplodere il secondo ordigno, quello vero: una pentola zeppa di esplosivo e chiodi collegata a un innesco a tensione, un filo di nylon piazzato a metà della scala antincendio: se toccato avrebbe fatto...