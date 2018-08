«Quell'ultimo bacio prima di uscire di casa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STRA «Ho perso la mia vita», dice Sonia Geminiani, compagna da 20 anni di Mauro Levorato, che nella notte di venerdì ha perso la vita uscendo di strada in auto a Loreggia, di ritorno dal ristorante Symposio, dove aveva appena terminato di lavorare in cucina. Non era ancora addormentata quando i carabinieri si sono presentati a casa sua, in via Dolo a Paluello di Stra a dare la tragica notizia. Tante persone nella mattina a tenere compagnia a lei e ai suoceri, mentre il figlio 17enne Evan è a letto, in cerca di riposo. «Lavorava tanto,...