VENEZIA «Qui a Schiavonia l'assistenza è buona, dopo che a Camposampiero mi è sembrato di vivere un incubo. Sono andato per farmi operare al bacino, ne sono uscito con addosso il Covid che, oltre a essere un problema in sé, mi costringe a modificare tutto il piano di riabilitazione per la protesi che mi è stata impiantata». Parole di S.V., il 68enne di Vigonza ritrovatosi contagiato in corsia durante un ricovero ordinario e la cui vicenda è stata denunciata dalla compagna, una cittadina di Noale, che ha scritto una lettera al presidente della Regione Luca Zaia chiedendo verifiche e provvedimenti. Il governatore ha subito disposto un'indagine per fare chiarezza sull'accaduto, che ora viene raccontato dal diretto interessato: «Quello che mi è successo è incredibile. La verità dice l'uomo è che questo virus maledetto circolava in reparto, tant'è vero che due signore che erano lì, a Camposampiero, a qualche camera di distanza dalla mia, le ho ritrovate qui, a Schiavonia, dove ci hanno trasferito perché Covid Hospital. Ho visto con i miei occhi situazioni non tollerabili: elementi del personale e degenti che circolavano liberamente senza mascherina, nonostante i richiami di altri. Mi chiedo anche quale sia stato il livello di sanificazione degli ambienti».

Il paziente accusa l'ospedale: «Al netto del Covid, la mia presa in carico è stata pessima. Ho avuto a che fare con dipendenti poco comprensivi e poco sensibili». S.V. è da due giorni a Schiavonia: «Per fortuna pare che il contagio non mi stia portando particolari problemi. Certo è che ora mi tocca stare fermo due settimane, che sarebbero state molto preziose per la mia riabilitazione dopo l'intervento al bacino, come si può immaginare non certo una cosa di poco conto. Chiederò il risarcimento sia per l'infezione subita che per il tempo perduto sull'altro versante della mia situazione clinica». La stessa Ulss euganea, mentre Zaia e l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin, facevano partire l'indagine interna all'ospedale, anche con una serie di audizioni dei sanitari che hanno seguito il paziente durante la sua degenza, hanno fatto sapere che la segnalazione ci era già arrivata e stiamo facendo opportune verifiche con l'intento di fare massima chiarezza in totale trasparenza». L'avvocato di fiducia si sta muovendo per acquisire tutti gli elementi necessari, compresa la certificazione sulla positività al Covid, emersa in reparto dopo che l'uomo era uscito dalla sala operatoria ed era stato in osservazione per due giorni in terapia intensiva. Ma, soprattutto, dopo che, prima di essere ricoverato a Camposampiero, era stato sottoposto a ben quattro tamponi, due a Schiavonia e due a Camposampiero, risultati tutti negativi.

