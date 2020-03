VENEZIA «Altro che falsa, altro che fake news. Quella foto è vera e l'ho fatta io mercoledì alle 11 mentre passavo per via Garibaldi a controllare il negozio».

A parlare così è Raffaele Dedemo, agente immobiliare e titolare della Rio Alto, che ha sede anche all'inizio di via Garibaldi.

«Mercoledì avevo visto in un gruppo social - racconta - che avevano rubato in un laboratorio vicino alla mia immobiliare e ho trovato quella situazione lì. Ho fatto le foto spontaneamente , anche ingrandendo il particolare e facendo vedere come la gente se ne sbattesse dei divieti. Poi l'ho mandata ad alcuni amici, l'hanno condivisa ed è diventata virale».

Proprio quella è la fotografia che abbiamo pubblicato venerdì sul Gazzettino e che non ha mancato di suscitare polemiche e incredulità.

«Ad un certo punto, sono intervenuto anch'io in vari gruppi Facebook - continua - postando l'originale, visto che in tanti dicevano che si trattava di un fake. A me non interessa nulla di fare lo scoop, ma volevo far notare come tanta gente si comportava come se fosse stato un giorno festivo. Pensi che mi hanno chiamato spia, di aver turbato la serenità della comunità. Io gli ho risposto a questi dicendo se hanno bisogno si vedere una persona intubata prima di capire che bisogna stare fori il minor tempo possibile.

Io non giudico, volevo solo far riflettere e far capire che un buon 80 per cento delle persone in quella foto erano over 70». (m.f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA