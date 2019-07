Quel rischio sfratto dal Demanio per i locali storici della Piazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIAZZA SAN MARCOVENEZIA Il luogo che in questo momento rischia di più lo snaturamento a causa della possibile apertura di negozi di bassa qualità è piazza San Marco. La causa è la scadenza di molte concessioni demaniali, per le quali ora c'è l'obbligo di procedere ad asta pubblicizzata via web. Un rischio perché, invece del mero rinnovo, anche con aumento del canone, ora attività storiche potrebbero trovarsi sfrattate o ridimensionate perché qualcun altro si è aggiudicato la concessione con l'asta in busta chiusa con il solo criterio...