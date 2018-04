«Quel ragazzino pareva una belva, con quei colpi poteva uccidermi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VITTIMAPADOVA «Era una belva. In quel momento penso che potesse farmi davvero di tutto». Alessandro ha 31 anni più del suo aggressore, ma non si vergogna a raccontare di aver avuto paura di un minorenne. «Perché aveva la rabbia negli occhi, e correva con quel coltello in pugno. Poteva finire decisamente peggio» racconta lui, poche ore dopo una lite che ha stravolto quella che doveva essere una tranquilla mattinata in compagnia di un'amica. Alessandro Bagnoli, barista con esperienze anche ai Navigli di Padova, parla davanti alla...