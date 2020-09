Andrea Bassi

A leggere in controluce le centinaia di pagine di progetti presentati dai ministeri per ottenere una quota dei 209 miliardi europei, si nota un certo entusiasmo. Dopo anni di vacche magre, di tagli draconiani ai bilanci, di manovre finanziarie costruite sulla riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, la pioggia di denaro europeo è diventata come il miraggio di un pozzo nel deserto per un viandante assetato. Insomma, è cominciata una corsa disperata a bere, anche solo qualche goccia di quell'acqua. Prendiamo il ministero degli Affari Esteri. La Farnesina vorrebbe, nell'anno del Signore 2020, 11,25 milioni di euro per comprare dei pc, dei computer, dotati di web cam, casse audio e microfoni integrati. E solo questo dovrebbe bastare a dare il senso di quanto vetusta deve essere la dotazione delle feluche. Che non devono passarsela bene negli uffici della Farnesina stessa e in quelli di Via Boston, se il ministero è costretto a presentare una richiesta di soli 7 milioni di euro a carico della dote europea per finanziare, tra le altre cose, l'installazione di condizionatori d'aria. Ovviamente «green», la parola più citata nel mega documento che raccoglie gli oltre 600 progetti presentati dai ministeri. Che, va detto, si son dati da fare, se è vero che a fronte di 209 (duecentonove) miliardi di euro teoricamente disponibili, sono riusciti a presentare richieste per 677 miliardi: tre volte e mezzo lo stanziamento a favore dell'Italia.

