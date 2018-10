Quel che resta della maggioranza domani si confronta sui problemi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO NODARIROVIGO Domani sera la maggioranza si da appuntamento per discutere delle principali tematiche calde di questo periodo, dalla vicenda del polo natatorio alla riqualificazione del quartiere Commenda ovest e dell'ex ospedale Maddalena. Un incontro che avviene spesso, almeno un paio di volte al mese, per trovarsi insieme e prendere decisioni unitariamente.LA FRATTURAIl problema per il sindaco Massimo Bergamin è che da 20 consiglieri che erano in origine, oggi a stento ne supera 10. Questo perché la spaccatura che si è venuta a...