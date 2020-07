L'EVENTO

VENEZIA «Non sarà nè facile, nè scontato concludere i lavori come da programma il 31 dicembre 2021. Una soluzione era stata offerta dal Provveditorato - e concordata con il commissario al Mose Elisabetta Spitz - con la stesura del settimo atto aggiuntivo, un documento su cui abbiamo lavorato a lungo proprio per lasciare una onorevole via di uscita agli amministratori straordinari del Consorzio. Ma ad oggi non è stato ancora firmato dal Consorzio».

Il provveditore alle Opere pubbliche Cinzia Zincone non nasconde la propria soddisfazione per il test di ieri alle bocche di porto, condito dalla tensione per un evento che aveva addosso gli occhi di tutto il mondo.

«Questa giornata segna un passaggio: in caso di emergenza sappiamo che potremo salvare Venezia dall'acqua alta. Avevamo avuto le rassicurazioni dal Governo, il Governo è stato di parola. Come il premier è venuto all'indomani dell'Aqua granda, oggi non ha voluto mancare. Ad oggi c'è ancora più di un anno di lavoro. Con la firma del settimo atto aggiuntivo sarebbe stato più facile finire il lavoro, in caso contrario la vedo dura».

LA SOLUZIONE

Il settimo atto aggiuntivo è un documento che da mesi è sui tavoli di provveditorato e Consorzio, una proposta transattiva per concentrarsi solo sul completamento del Mose alle bocche di porto, eliminando tutta la parte delle opere complementari non ancora in fase di progettazione (da completare più avanti), con l'obiettivo di snellire le procedure, anticipando i soldi dei lavori fatti male e quindi da riprendere in seguito, salvo poi il ristorno di eventuali risarcimenti in sede giudiziaria. Una soluzione che nelle intenzioni voleva essere un modo perchè il Consorzio concludesse velocemente solo una parte dei lavori entro la data stabilita. Che però i commissari non hanno alcuna intenzione di sottoscrivere, in attesa sia delle decisioni della prefettura di Roma che ha avviato un'indagine, sia delle decisioni del Ministero a proposito dell'Agenzia che sostituirà il consorzio e che si occuperà della gestione. «Sulla quale è stato fatto un lavoro collegiale - dice Zincone - insieme al commissario Spitz, ai tecnici e ai politici veneziani per arrivare a una soluzione ottimale». Assente ieri il Commissario e avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo, era presente l'ing. Francesco Ossola, che il premier Conte ha inizialmente scambiato per il progettista Alberto Scotti, facendo riferimento al fatto che «si occupa del Mose fin dall'Università».

I PROBLEMI

Ossola preferisce non parlare. Come del resto fa Fiengo, che non rilascia dichiarazioni, ma racconta quanto lavoro è stato fatto in questi anni, quando il Mose era completamente senza impianti, non c'erano neppure quello elettrico e l'antincendio. Di criticità ce ne sono ancora tante da risolvere. Molte sono state risolte, molte neppure affrontate. Un lavoro immane è stato quello di invertire tutte le tubazioni montate al contrario per insufflare l'aria compressa delle paratoie a Treporti. Come la sabbia, per la quale era prevista (inserita nei 5.493 milioni del costo) dapprima una nave aspirapolvere costosissima (si parlava di una cinquantina di milioni), poi un robot, ora c'è allo studio un progetto con una macchina realizzata appositamente. Nel frattempo la pulizia dei fondali bisogna farla manualmente con i sommozzatori. Altro tema è la corrosione, per la quale c'è in ballo una gara da 34 milioni di euro per trovare delle soluzioni migliorative anche in termini di materiali. E poi ci sono le manutenzioni delle paratoie, su cui pende una causa di merito in Tribunale. Situazione che rischia di perpetuarsi nel tempo, se non verrà trovata una soluzione normativa, perchè se ogni volta che bisogna fare la manutenzione le ditte ricorrono al tribunale, la manutenzione slitta inesorabilmente. Tutti aspetti che la nuova agenzia di gestione annunciata dal Ministro dovrà chiarire.

Raffaella Vittadello

